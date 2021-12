Villers-Écalles. Dans la vallée de l'Austreberthe : un parcours pour mieux comprendre l'eau

Le Syndicat mixte du bassin-versant de l'Austreberthe et du Saffimbec est en charge de la prévention et de la gestion des inondations sur 31 communes de Seine-Maritime, de Saint-Martin de l'If à Fresquiennes et de Saint-Martin aux Arbres à Duclair. Il agit aussi pour la préservation des milieux aquatiques et de la qualité de l'eau.

Des ouvrages multiples

De tout temps, l'eau a été au cœur du développement des territoires. Elle a permis la création des moulins au Moyen-Âge et des usines au XIXe siècle. Mais elle est aussi à l'origine d'événements dramatiques : les inondations, qui ont frappé (et frapperont de nouveau) la vallée de l'Austreberthe. Ce parcours a pour objectif de faire le lien entre ces deux enjeux de territoire.

Ainsi Mya Bouzid, coordinatrice du syndicat mixte, nous présente ce nouveau parcours : "Il a pour but de montrer les ouvrages réalisés suite aux inondations de mai 2000 qui ont été catastrophiques pour la vallée de l'Austreberthe. Ces ouvrages sont très bien intégrés dans le paysage et ce parcours a pour but de répondre aux différentes questions que se pose la population concernée. On nous dit 'ils ne servent à rien, où sont-ils ?' ou alors 'nous sommes tranquilles il n'y aura plus d'inondations'. Prenant acte de ces informations erronées, nous avons voulu remettre du sens en informant partout où ces ouvrages sont accessibles afin que l'information soit claire."

Le batardeau mis en place à l'usine Ferrero pour protéger les bâtiments historiques; - Christian Pedron

40 panneaux informatifs

"De tout temps, poursuit Mya Bouzid, l'Homme s'est positionné près de l'eau : c'est vital mais cela comporte des dangers : l'eau est un atout mais aussi un risque ! Ainsi depuis la source de l'Austreberthe jusqu'à la Seine à Duclair, 40 panneaux pédagogiques ont été installés sur les ouvrages les plus visibles permettant ainsi de comprendre ce qui a été réalisé. Ces panneaux informatifs sont culturels et développent des notions de territoires (la légende des saintes Austreberthe, les moulins et leur fonction, etc.)."

Un autre panneau est positionné près du moulin route de Duclair. - Christian Pedron

Ces panneaux peuvent être consultés individuellement, chacun est intéressant en lui-même. Déjà des classes de CM1-CM2 les ont testés sur un petit parcours, ainsi que lors d'une "rand'eau" avec un public adulte. Des compléments possibles grâce aux flashcodes permettent d'agrémenter ces informations avec des vidéos.

A LIRE AUSSI.

Gérer les risques d'inondations dans la vallée de l'Austreberthe