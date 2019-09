À Caen, des locaux vacants reconvertis en ateliers d'artistes

À Caen (Calvados), des locaux vides seront bientôt occupés par des artistes plasticiens. Vendredi 30 août 2019, des conventions ont été signées en ce sens par la ville et les bailleurs Caen la Mer Habitat et La Caennaise.

Emmanuelle Dormoy, maire adjointe chargée de la Culture et des monuments historiques, insiste sur le fait que ce nouveau dispositif doit permettre "d'accompagner les arts plastiques" et de créer "un espace de vie et de travail". Dans un premier temps, la priorité est donnée aux artistes du territoire caennais ou ceux ayant suivi une formation à l'Ecole supérieure des arts et médias Caen-Cherbourg. Ils seront accueillis pour une durée limitée, de 3 mois à 3 ans. Le but est de donner de la vie dans les lieux vacants, d'être un tremplin pour l'artiste, entre la fin de ses études et de la début de sa professionnalisation et de partager son art avec les habitants caennais.

D'anciens commerces reconvertis en ateliers

Plusieurs ateliers artistiques comme la sérigraphie, la sculpture ou encore le graphisme vont désormais pouvoir s'installer dans les trois lieux mis à disposition par la ville de Caen. Il s'agit des locaux de l'ancienne charcuterie du centre commercial Molière au Chemin-Vert, d'un fonds de commerce rue des Boutiques et d'un espace de travail dans le quartier Clémenceau. Michel Patard-Legendre, président de Caen la mer Habitat ajoute être "heureux de signer cette convention pour que les artistes travaillent le mieux possible".

Justine Tariel

Pratique. Les artistes intéressés par ce dispositif peuvent s'adresser directement à la direction de la culture de la ville de Caen. Tél. 02.14.37.26.01 ou par e-mail : f.alleaume@caenlamer.fr

