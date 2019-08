Total Gonfreville : arrêt de deux mois pour maintenance

La plus grande raffinerie de France va s'arrêter pendant deux mois. L'activité de la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, en Seine-Maritime, va subir une inspection assortie de travaux d'un montant de 110 millions d'euros.

Le groupe Total l'a annoncé vendredi 30 aout 2019. Le communiqué précise : "A partir du 4 septembre 2019, la raffinerie de la plateforme Total Normandie va procéder à un grand arrêt d'inspection et de maintenance [...] Des projets portant sur la sécurité et l'environnement seront réalisés, en même temps que des travaux de maintenance et d'inspection, dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique des installations, de réduire les émissions de CO2 et d'accroître les performances opérationnelles et économiques de la plateforme".

Douze millions de tonnes de pétrole brut par an

Le chantier accueillera plus de 3.000 intervenants externes. La raffinerie de la plateforme Normandie est la plus importante de l'hexagone, avec 12% de la capacité de raffinage du pays. Elle transforme chaque année près de douze millions de tonnes de pétrole brut en quelques 200 produits de consommation courante.

