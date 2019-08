Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 30 août à Vincennes

Tendance Ouest a écrit :

Moto contre voiture dans le Pays de Caux

Sur la route, une collision entre une moto et une voiture a eu lieu vers 8 heures 15 en ce jeudi 29 août 2019, à Bolleville (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers, le SMUR et la gendarmerie se sont rendus sur place. Le motard a été blessé légèrement. De son côté, la conductrice est en état de choc. Conséquence de cet accident, la circulation a été alternée pendant plus d'une heure.

