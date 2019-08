Bonne table à Rouen : Madame, brasserie chic place Saint-Marc

Nouvelle décoration, chic et vintage pour Madame qui s'est installé à la place de La boucherie sur la place Saint-Marc à Rouen (Seine-Maritime), face au centre commercial. L'accueil est chaleureux et la terrasse permet de profiter des derniers rayons de l'été. Serviettes en tissu et couverts changés à chaque plat sont de rigueur dans cette brasserie. Au menu, de la cuisine plutôt traditionnelle avec la particularité de proposer des viandes maturées, cuites au four à braises.

Cuisine traditionnelle

Je préfère, aux multitudes des choix de la carte, la formule du jour. En entrée, une brique légère est garnie d'andouille, de pommes et de camembert. Le tout est savamment dosé si bien que le généreux fromage normand vient relever le plat sans prendre le dessus. De quoi ouvrir l'appétit.

En plat de résistance est proposé ce jour un filet de dorade accompagné de légumes braisés. La cuisson est maîtrisée et l'ensemble reste léger. Juste de quoi garder suffisamment d'appétit pour déguster avec gourmandise une tarte au citron meringuée en dessert. Un classique qui est ici très bien réalisé, tant au niveau visuel que gustatif avec juste ce qu'il faut de sucre pour ne pas tomber dans l'écœurement.

Avec un verre de vin et un café, la note reste abordable, 21,50 € en l'occurrence. Un bon rapport qualité/prix même si le service pourrait être un peu plus rapide pour un midi en semaine. À recommander malgré tout.

Madame, 4 place Saint-Marc à Rouen. Tél : 02 35 07 70 71

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Caen. Le Kikalou, à la Folie Couvrechef

Bonne table à Rouen : les petits plats italiens du Sole Mio