Après plusieurs mois de recherche, trente chauffeurs bénévoles, soit au minimum deux par commune, se sont portés volontaires. Réservé aux personnes non imposables, le service Transport Solidarité fonctionne avec une participation financière modique : 0,29 euro du kilomètre et un abonnement de 2 euros par famille et par an.

Une réunion d'information publique se tiendra le jeudi 6 janvier à 14h30 à la salle Lebigot de Mortain.



source : lamanchelibre.fr