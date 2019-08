L'élite du stand up paddle à Ouistreham

Voilà des sportifs qui n'ont pas peur de se mouiller ! Les concurrents du championnat de France de stand up paddle des moins de 15 ans seront environ 150 à 200 à se réunir samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019 dans le port de plaisance de Ouistreham (Calvados).

Plusieurs compétitions seront organisées avec le premier jour une "technical race", course durant laquelle les participants devront contourner des bouées avant que le lendemain, le Trophée de France offre une course longue distance entre Ouistreham et Bénouville comme l'explique Christophe Ly, l'un des organisateurs.

Le stand up paddle se démocratise et en Normandie. Le club de Ouistreham est d'ailleurs l'un des plus grands clubs de France. Il est possible de débuter la pratique dès 10 ans et la région normande offre un large panel de lieux de pratique.

Entre la mer pour les plus aguerris ou sur des plans d'eau plats pour les débutants, il est également possible de parcourir les différents canaux de la région.

Le stand up paddle possède également de nombreuses vertus pour le corps humain. Il propose un travail de musculation du haut du corps mais aussi un renforcement musculaire et un gainage du bas du corps. Autre avantage, ce sport de glisse est sans douleurs puisqu'il évite les chocs, les rebonds ou les changements d'appuis.