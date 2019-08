Jorick Dastugue, capitaine courage du Rouen Normandie Rugby

Ne vous arrêtez pas à sa carrure et aux clichés sur les rugbymen bourrins et bourrus. Jorick Dastugue, c'est en effet un physique impressionnant... mais pas que ! Le troisième ligne du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime), c'est aussi un grand sourire franc, l'accent de son Gers natal et un orateur calme et déterminé. Des valeurs qui ont poussé l'entraîneur Richard Hill à le reconduire dans son rôle de capitaine pour une troisième saison d'affilée.

Toujours courtois avec les arbitres

"C'est un vrai honneur d'avoir ce statut mais c'est vrai que ça met un petit peu de pression en plus. Par exemple, l'année dernière, avec les play-offs de fin de saison et la pression qui allait avec, j'étais vraiment épuisé", retrace le joueur formé à Auch, qui débute sa quatrième saison au RNR.

Alors qu'il découvre la Pro D2 à 27 ans, celui qui préfère le poste de numéro 8 jouit d'une belle réputation auprès des arbitres. Un atout selon Richard Hill, qui s'entend souvent dire que son capitaine est calme et poli. "Je ne crois pas que ce soit utile d'aboyer sur les arbitres, ils prennent leurs décisions et ils n'en changeront pas. Je préfère aller échanger calmement avec eux après le match pour comprendre telle ou telle décision", commente celui qui a poussé ses études jusqu'à un master en éducation physique et sportive.

Sur et en dehors du terrain, il se donne pour mission d'être exemplaire aux yeux de ses coéquipiers et du staff. "Il faut être enthousiaste, meneur, pédagogue... Il faut faire régner une bonne ambiance et être le porte-parole du groupe si besoin", détaille-t-il. Début de saison oblige, Jorick Dastugue est donc sur la brèche pour souder un groupe qui apprend à se connaître. "J'essaye de parler avec tout le monde, c'est important pour un joueur qui arrive et qui ne sait pas encore trop où il met les pieds. En fait, être capitaine, c'est avoir beaucoup de casquettes différentes", résume-t-il. Et c'est peut-être ce qui caractérise le mieux son implication.

