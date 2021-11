La Ferrière-Harang. Viaduc de la Souleuvre : l'origine de l'incident identifiée

"Nous souhaitons être les plus transparents possible avec les clients" affirme la direction d'AJ Hackett Normandie, au lendemain d'un incident rarissime survenu au Viaduc de la Souleuvre (Calvados). Vers 16h30, dimanche 25 août 2019, un Caennais d'une trentaine d'années s'est élancé pour un saut dans le vide, mais l'élastique a cédé alors que l'homme était à 20 centimètres de l'eau, où il a terminé sa course. Légèrement blessé, il a pu ressortir de l'hôpital de Vire, où il avait été admis, dans la soirée.

Les fortes chaleurs en cause

"Les équipes étaient sur place tout le reste de l'après-midi et une partie de la soirée pour tenter de comprendre ce qui a pu se produire" raconte Christian Ferrier, le responsable du site. "Il n'y a pas eu de problème technique, d'erreur humaine ou de problème de conception de l'élastique, constate-t-il, on s'est aperçus que les très fortes chaleurs de l'été ont "cuit" le latex qui a servi à fabriquer des élastiques. Ils ont été fabriqués deux mois à l'avance et stockés à l'entrée du pont". Le latex en question a été écarté. "Cela fait 29 ans que l'on fait sauter avec cette méthode, avec ces élastiques, avec cette conception" poursuit le directeur.

Le latex peut être conservé plusieurs mois, une salle est d'ailleurs prévue à cet effet. Mais il avait été ramené près du pont pour la saison estivale. La société, qui fabrique elle-même ses élastiques, avait acquis récemment un autre stock de latex qui, lui, n'a pas subi les fortes chaleurs. "Nous allons rouvrir, maintenant que l'origine de l'incident est identifiée" affirme le responsable, qui rappelle que 270 000 personnes se sont élancées en saut à l'élastique depuis l'ouverture du site.

L'activité saut pourrait reprendre dès demain. D'ici là, le reste des activités proposées au Viaduc de la Souleuvre est accessible.

