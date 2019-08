Rouen : un nouveau coffee shop vend des produits à base de cannabidiol

Infusions, bonbons, chocolats, boissons... Tout dans la nouvelle boutique Sa-Tea-Va de Rouen (Seine-Maritime), rue des Bons-Enfants est à base de cannabis. Avec parfois de fortes teneurs en cannabidiol, une substance autorisée, mais toujours moins de 0,2% de teneur en THC, l'une des substances actives qui est interdite. C'est en tout cas ce qu'assure le PDG de la société, Maxime Brunet, qui possède déjà des boutiques à Caen, Lisieux (Calvados), Nantes, le Mans et Angers.

La loi et les consignes des ministères de l'Intérieur et de la Justice restent cependant assez floues et les actions sont variées face à ce genre de boutiques.

Ainsi, la boutique Sa-Va-Tea d'Angers a été perquisitionnée et fermée à deux reprises tout comme celle du Mans. Maxime Brunet a même été placé en garde à vue, même s'il assure qu'aucune analyse de ses produits n'a révélé un taux de THC supérieur à 0,2 %. "On a eu neuf perquisitions en tout. Nous avons estimé à 400 000 euros le préjudice sur notre chiffre d'affaires avec notre avocat", indique l'entrepreneur. Sûr de son bon droit, il explique mal ce qu'il considère comme un acharnement au Mans ou à Angers alors que la boutique n'a jamais éveillé aucun soupçon à Lisieux, par exemple. "Je pense que certains procureurs ne veulent pas de ça dans leur ville et nous envoient les stups et mettent les boutiques sous scellés pour nous casser. Pourtant, des centaines de franchises s'ouvrent en France", indique-t-il.

Pas de suite judiciaire

Lui espère que la législation va vite évoluer pour éclaircir la situation et lui permettre de dormir sur ses deux oreilles.

À Rouen déjà, une boutique a été perquisitionnée et fermée par les forces de l'ordre, rue du général Leclerc. Depuis, les forces de l'ordre sont dans l'expectative. "On n'a pas de nouvelles des suites judiciaires. Ça ne sert à rien de faire des perquisitions et de placer des personnes en garde à vue dans ce cas", confiait une source policière. Contacté sur la question par Tendance Ouest, le parquet n'a pas donné suite à nos demandes d'information.

