Cette start-up caennaise lance ses culottes menstruelles

C'est une aventure qui dure depuis quatre ans "et elle ne fait que commencer". La start-up Caennaise (Calvados) Dans ma culotte créée par Noëlle Papay et Marie Réveilhac a été fondée en 2015. "Aujourd'hui ce n'est que du positif et il y a plein de belles surprises à venir", se réjouit Noëlle Papay. C'est en parlant à ses amis, il y a quelques années, qu'elle s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas : "mes amis se plaignaient d'allergies au niveau de leurs protections hygiéniques. Petit à petit, j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas assez de produits hygiéniques composés sainement."

Serviettes et protège-slips lavables, cup menstruels, ou encore tampons en coton bio, les différents produits de la gamme répondent à une seule et même problématique : "on essaye de proposer des produits bons pour l'environnement avec un impact carbone moindre mais surtout bon pour la femme pour qu'elle se sente bien".

Une communauté qui augmente

Pour Noëlle, ses clientes ne sont pas simplement des clientes comme son entreprise n'est pas seulement une entreprise. "Ce sont bien plus que des clientes, c'est une communauté. Ce qu'on veut c'est vraiment échanger. On propose un produit, elle le teste, elles nous font des retours et on modifie". Aujourd'hui, elles sont suivies par 85 000 personnes sur les réseaux sociaux dont les clientes, contre 10 000 il y a deux ans.

Une nette progression qui se ressent dans les habitudes des acheteuses "les femmes recherchent de plus en plus ce genre de produits et maintenant elles aiment avoir différents produits de la gamme en fonction de la journée ou de leurs activités."

Dans ma culotte se veut être une entreprise qui accompagne ses clientes avec des explications sur le site concernant les protections adéquates, les flux et un tas d'autres choses "que les femmes doivent connaître".

Production locale

Une partie de la production est faite dans la région. "On conçoit dans la manche ou en Bretagne. Pour la cup par exemple on a fait appel à un ingénieur en plasturgie d'Alençon". Des produits locaux qui sont disponibles sur le site internet mais pas seulement "à Caen, la maison du vrac vend nos produits ainsi que l'aromathèque".

Bientôt une nouvelle venue fera son apparition : la culotte menstruelle !

