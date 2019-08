Rugby (Pro D2) : Rouen et Richard Hill s'apprêtent à batailler

L'émotion sera forcément présente, même s'il avoue qu'il ne réalise pas toujours le chemin parcouru. Vendredi 23 août 2019, à 20h, lorsque l'arbitre sifflera le début de la rencontre entre Montauban et son Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime), Richard Hill sera officiellement un entraîneur de Pro D2. Avant de plonger dans le grand bain, le technicien anglais revient sur l'été de son équipe et ses objectifs pour cette saison.

Après la montée, comment s'est passée l'intersaison ?

Très bien je pense, même si on a eu peu de temps vu que notre saison s'est terminée tard. On a passé une semaine qu'avec les nouveaux joueurs pour leur présenter le club, notre philosophie et nos stratégies. Puis les autres joueurs nous ont rejoint pour faire un gros travail physique et faire des matches de préparation. On a fait beaucoup de choses pour la cohésion, par exemple un stage dans la baie de Somme, pour que cette équipe se connaisse très vite. Il y a eu du nouveau dans le staff et dans l'équipe, donc c'est important de savoir comment bosser ensemble.

Quelles sont les principaux renforts pour s'adapter à la Pro D2 ?

Déjà, j'ai recruté trois joueurs de Premiership, en Angleterre : Anthony Perenise (pilier, Bath), Ollie Atkins (deuxième ligne, Exeter) et Valentino Mapapalangi (troisième ligne, Leicester). C'est important d'avoir des joueurs qui connaissent le haut niveau et qui vont apporter du professionnalisme. J'ai aussi recruté des joueurs qui ont évolué en Pro D2 et qui connaissent ce niveau, comme Thomas Lainault qui était à Bourg-en-Bresse. Nous avons aussi pris quelques jeunes joueurs qui n'ont pas forcément d'expérience mais qui ont un gros potentiel.

Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension à quelques heures du grand départ ?

Tout le monde a hâte, on n'est pas inquiet. C'est difficile pour moi de choisir les 23 pour le premier match, parce que tout le monde veut jouer.

Est-ce que les deux défaites contre Vannes en préparation sont inquiétantes ?

J'étais content de jouer contre une aussi bonne équipe, sur une bonne dynamique, avec un staff et un effectif stable. C'est vrai qu'on a été bien battus, mais je préfère connaître tout de suite le travail que l'on a à faire ! Surtout au niveau de la vitesse, il faut réagir plus vite et courir plus vite. Par exemple, ça a influencé ma sélection pour cette semaine : j'ai pris les huit avants les plus mobiles et qui défendent le mieux.

Quel est l'objectif pour cette saison ?

Ça c'est une bonne question ! Avant de voir cette équipe jouer ensemble, personne ne sait vraiment... L'objectif numéro un, c'est de se maintenir et ça va être très difficile. Bourg-en-Bresse l'a prouvé l'année dernière en descendant alors qu'ils n'avaient perdu qu'un match à domicile. Le niveau est très élevé et il faudra se battre chaque semaine.

Ce premier déplacement à Montauban est-il compliqué à aborder ?

L'accueil va être très chaud là-bas, avec un public impressionnant. Moi, j'aime beaucoup ça.

À l'inverse, le public rouennais aura un rôle à jouer à domicile...

Si on commence à perdre les matches à domicile, on n'a aucune chance de se maintenir en Pro D2 ! Pour battre des équipes comme Grenoble, Oyonnax ou Biarritz, on aura besoin de tout le soutien possible. Surtout en début de saison, il faut prouver qu'on est fort chez nous pour pas que les autres équipes arrivent avec de la confiance ou leurs meilleures équipes.

A LIRE AUSSI.

Le Rouen Normandie Rugby porte les espoirs de toute la région