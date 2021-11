Saint-Lô. Prix du lait : la loi n'est pas respectée selon la FDSEA et les JA de la Manche

Les producteurs laitiers de FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Manche sont allés effectuer ce jeudi 22 août 2019 un relevé des prix des produits laitiers dans des grandes surfaces à Saint-Lô, Avranches et Valognes. Ils accusent transformateurs et distributeurs de ne pas toujours respecter la loi issue des États Généraux de l'Alimentation qui doit permettre de garantir un prix du lait répercutant les coûts de production.

Aujourd'hui il manque en moyenne 5 centimes par litre de lait payé aux producteurs. Cette action fait suite à un appel national de la FNPL, la Fédération Nationale des Producteurs de Lait qui dénonce une non-application de la loi.