L'Ocean Viking attend toujours une réponse des Etats européens

Tendance Ouest a écrit :

Football : Jonathan Gradit et Caen, c'est fini !

Son départ était quasiment acté, désormais, c'est fait. Après un an sous les couleurs malherbistes, mais à encore un an de la fin initiale de son contrat, Jonathan Gradit quitte le SM Caen pour rejoindre Lens. Le défenseur s'est engagé pour une durée de deux saisons, plus une en option. Sur le site du club recevant, Gradit a souhaité "remercier le club de Caen et les supporters. Ils m'ont bien accueilli et j'ai pu découvrir la Ligue 1 à leurs côtés. Ça m'a beaucoup apporté".

08h51