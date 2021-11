Caen. Rentrée scolaire : ruée dans les magasins pour les fournitures scolaires

Les vacances sont bientôt terminées, place à la rentrée scolaire ! Et qui dit rentrée, dit matériel ! Si pour certains la course aux fournitures est une corvée, pour d'autres c'est l'excitation d'acheter stylos, trousse, cahiers ou encore cartable flambant neufs.

La course à l'agenda

La liste est souvent très longue et pour éviter les embouteillages dans les rayons, Valentin, 9 ans, s'y est pris très tôt : "J'ai trouvé sauf le cartable et l'agenda. Mais j'en ai repéré un qui a une couverture en carton grise, très simple. Le cartable sera à roulettes car si on a beaucoup de devoirs ça vaut le coup".

Emma, qui fera sa rentrée 5ème a elle aussi anticipé avant de partir en vacances. "J'ai trouvé un agenda fleuri !" précise-t-elle. "On avait peur que les grandes surfaces soient dévalisées en rentrant. On fait ça tous les ans pour être tranquilles", explique sa maman.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :



La course aux fournitures scolaires Impossible de lire le son.

Parmi le matériel indispensable, l'agenda reste le best-seller. Il est l'une des seules fournitures personnalisables. Le choix de l'agenda de l'équipe de France à l'effigie de Kylian Mbappé est vite fait pour les deux garçons de Laura. D'autres se tournent plutôt vers des personnages de fiction ou de super-héros.

Plutôt grande surface ou papeterie ?

Le choix est donc large mais comme chaque année, certains écoliers repoussent l'échéance au risque de se retrouver dans les bouchons dans les rayons. Et pour les parents, c'est aussi l'angoisse de devoir courir et de ne pas trouver ce qui plaît aux enfants. À chacun sa stratégie ! Pour Stéphane, papa de deux enfants, pas question de se rendre dans les grandes surfaces. On privilégie la papeterie, comme à Bureau Vallée. "On trouve aussi bien ici, il y a tous les prix, des promos, du choix, des lots. On s'y retrouve".

Toute une panoplie de cahiers à tous les prix à Bureau Vallée. - Léa Quinio

Lionel Piquet, gérant du magasin plein ciel en centre-ville tient aussi à tirer son épingle du jeu. "Les gens viennent chercher les livres scolaires, le matériel de papeterie et les sacs à dos de marque à la mode. Même les petits veulent partir avec le sac herschel ou eastpak! Pour ceux qui le souhaitent, on peut faire un pack de rentrée 6ème ou 5ème pour 15€. Ce qui nous intéresse c'est la qualité".

"On peut faire un pack rentrée à 15€" Impossible de lire le son.

Il y a du choix en terme de maroquinerie au magasin Plein ciel au centre-ville de Caen. - Léa Quinio

Option recyclage

Dans une allée du centre Leclerc, Laura n'a pas le choix d'avoir un budget fournitures scolaires conséquent avec ses deux garçons en primaire et collège. "Mes enfants cassent tout donc je suis obligée de tout racheter. Un tube de colle ça dure une semaine avec eux, c'est infernal ! ".

Pour ceux qui, justement, comptent chaque détail dans le caddie, il y a d'autres astuces. On recycle d'une année sur l'autre. "Généralement le cartable dure 2-3 ans. Tout ce qui est compas, rapporteur, classeur, on récupère de l'année précédente", explique Stéphane. La bonne option pour faire attention au porte-monnaie.

A LIRE AUSSI.

À Rouen, le Secours populaire distribue des fournitures pour la rentrée

"On a pris les armes de la douleur": Madeleine Riffaud raconte la Libération

En Côte d'Ivoire, des cartables solaires pour faire ses devoirs

Contre le harcèlement, un collège imagine des "copains vigilants"

Football (Ligue 2) : Pour Paul Le Guen, le HAC est " un beau club "