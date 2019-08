Seine-Maritime : le compagnon violent condamné

Les services de police interviennent à la suite d'un appel de la victime devant son domicile à Rouen. Elle se plaint d'avoir été violentée par son compagnon. La veille des faits, le 31 juillet 2019, elle a subi à nouveau les coups du prévenu et les policiers constatent, à leur arrivée au domicile, des traces rougeâtres et des points de suture sur le visage de la victime. Elle est alors prostrée devant la porte de l'appartement, n'osant pas y entrer alors que son enfant se trouve à l'intérieur, en compagnie du prévenu. Une rapide enquête auprès des voisins du couple confirme les dires de la victime. En pleurs alors qu'elle est assise devant son immeuble, son téléphone sonne et les policiers entendent la voix du prévenu qui la menace de mort ainsi que sa famille.

Des violences récurrentes

Interpellé et placé en garde à vue, Nicolas Coravu, 20 ans, reconnaît les menaces de mort et les insultes mais nie avoir frappé sa compagne à coups de balai avant de se raviser et d'avouer la réalité des faits. Il est déjà connu des services pour violences et recels de vols. Pour la partie civile, "ces violences sont récurrentes et condamnables". Le procureur de la République ajoute que "la reconnaissance des faits n'excuse rien". La défense estime qu'une "peine de détention ne serait pas réparatrice". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de 18 mois de prison dont six assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans et prononce son maintien en détention.

A LIRE AUSSI.

Le père violent tabasse sa fille de 14 ans : "Mon père a dit qu'il voulait me tuer"

Violences conjugales : il se déchaîne et coupe son bracelet électronique

Ivre, il s'en prend à sa femme et sa fille près de Rouen

Calvados : il se déchaîne sur sa compagne à coups de ceinture

Au tribunal de Caen: Elle a fait vivre un calvaire à sa mère de quatre-vingt-quatre ans