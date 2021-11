XV de France: Brunel renonce au grand chambardement

Le Gersois a quelque peu surpris son monde. D'abord en annonçant, avec 48 heures d'avance sur le programme prévu, la composition de l'équipe qui tentera de confirmer son succès initial face au XV du Chardon, samedi à Nice (32-3).

Un choix justifié par la volonté d'éviter les fuites dans la presse, a-t-on appris auprès de l'encadrement, et "de préparer dans les meilleures conditions la rencontre", selon le communiqué de la Fédération -- Brunel ne sera présent face aux médias que jeudi.

"On peut déjà travailler avec des repères sur les placements et les courses. On peut se trouver dès les entraînements et affiner les derniers détails. A nous d'être précis à l'entraînement, on n'aura pas d'excuses", a souligné le troisième ligne Charles Ollivon, qui enchaînera à Murrayfield.

"Après, on travaille depuis longtemps ensemble à 37. On savait qu'il y aurait des choix. Concernant les paires, les placements, c'est sûr qu'enchaîner un deuxième match à balles réelles facilite les choses mais on n'oublie pas les autres qui ne jouent pas", a ajouté le centre Wesley Fofana.

Automatismes et confiance

Deuxième légère surprise, la faible rotation par rapport au premier match, avec les rentrées du capitaine Guilhem Guirado (ménagé à Nice, touché aux côtes), du deuxième ligne Félix Lambey, du troisième ligne Arthur Iturria et de l'arrière-buteur Thomas Ramos.

On aurait pu s'attendre à un plus large remaniement, d'autant que Brunel avait répété, samedi soir, qu'il souhaitait voir "tous les joueurs" d'ici le 2 septembre et la date-butoir fixée pour réduire de 37 à 31 éléments le groupe qui s'envolera pour le pays du Soleil levant.

Ne restera donc pour les absents des deux premiers tests que la réception de l'Italie, le 30 août au Stade de France, pour se mettre en valeur. Suffisant?

Mais alors que les nations majeures, rodées depuis plusieurs années, peuvent se permettre des expérimentations à un mois du Mondial, le XV de France est lui contraint de trouver à marche forcée automatismes, ossature et confiance.

Après les changements majeurs au sein de son staff (arrivée de Fabien Galthié) et de ses structures de jeu, dans la foulée d'un Tournoi des six nations inquiétant.

Procéder à une vaste revue d'effectif aurait probablement fragilisé l'équipe avant de retrouver, dans un contexte plus hostile, des Ecossais revanchards et mieux armés qu'à l'Allianz Riviera, avec le retour attendu de plusieurs titulaires.

Picamoles hors groupe

Certains joueurs en ballottage pour le Japon, absents ou remplaçants samedi dernier et qui espéraient pouvoir se montrer, en sont donc pour leurs frais.

Plus qu'à Sofiane Guitoune, de nouveau hors groupe, on pense surtout aux réservistes Vincent Rattez (arrière ou ailier) et Anthony Belleau (centre ou ouvreur), de nouveau absents du groupe.

Wenceslas Lauret, toujours convalescent (cuisse), et Louis Picamoles, qui passe de remplaçant à hors groupe, ne sont eux pas suppléants.

Mais ils peuvent se faire quelques cheveux blancs, confrontés à une farouche concurrence en troisième ligne: François Cros (réserviste) a brillé à Nice, et Brunel a maintenu sa confiance à Grégory Alldritt et Ollivon, également convaincants.

Alldritt et Ollivon seront donc associés à Iturria, alors que Yacouba Camara aura une chance de convaincre en sortant du banc. Comme les suppléants Cyril Baille (pilier gauche) et Romain Taofifenua (deuxième ligne).

Des associations se dégagent également au sein de deux lignes stratégiques, où les binômes ont besoin de repères communs: à la charnière, où Brunel a reconduit la paire Dupont-Lopez, et au centre, où le duo Fofana-Fickou enchaînera de nouveau.

Comme d'autres, Romain Ntamack, titulaire à l'ouverture lors de la majeure partie du Tournoi, devra probablement patienter avant de pouvoir se montrer.

