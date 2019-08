La première Coupe de France de tir à l'arc extérieur a lieu à Coutances

Les Archers de la Rose au Bouais à Coutances créent l'événement cet été avec l'organisation de la première coupe de France de tir à l'arc extérieur !

800 compétiteurs s'affronteront depuis les qualifications jusqu'à la phase finale. Durant 3 jours, un village des partenaires sera aussi installé : une douzaine de stands accueilleront archers et curieux. Seront réunis au sein d'un "village" du matériel d'archerie, des équipementiers, du textile et des produits locaux. Le Village des Partenaires, aux côtés de la Coupe de France, se veut un vrai lieu d'échange, dans une ambiance sportive et chaleureuse afin de devenir un événement incontournable et populaire du tir à l'arc français.

En plus des exposants, un stand d'initiation sera ouvert aux visiteurs et un espace détente permettra de se retrouver pour discuter, échanger, ou tout simplement déguster une spécialité locale.

L'occasion également pour tous de rencontrer des champions internationaux, puisque Jean-Charles Valladont et Pierre-Julien Deloche seront présents pour discuter et vous proposer des séminaires durant tout le week-end. Leur expertise et expériences seront mises à disposition des questionnements tels que choisir, régler et entretenir son équipement, le sponsonsoring chez les archers, que chercher du loisir au haut niveau, devenir un champion et le rester…

Pour la compétition, les qualifications commenceront le vendredi après-midi et se succéderont jusqu'au dimanche midi. Le dimanche après-midi, de 13h à 16h, ce seront donc les finales pour toutes les catégories présentes.

Retrouvez toutes les infos sur le site officiel.

42 Normands sont sélectionnés sur les 400 archers du tir à 70m, 38 Normands (sur 382) tireront à 50m. Rendez-vous du vendredi 23 au dimanche 25 août 2019, au parc des Sports de Coutances pour les supporter !

