Football : débuts en fanfare pour le FC Rouen qui s'impose encore

Le match.

Après une ouverture de saison réussie en National 2, le promu rouennais a confirmé face au club parisien du FC Gobelins en ouvrant tout d'abord la marque à la 7e minute suite à une erreur du gardien qui a profité à Sidibé (1-0). Malgré une nette domination, les Diables Rouges se sont fait punir peu avant la mi-temps sur une frappe puissante de Da Silva qui terminait sa course au fond des filets (1-1).

Le retour de la pause n'allait pas être meilleur puisque les Rouges et Blancs se retrouvaient menés 2-1 sur un but signé Cartaxo. Il fallait attendre la 65e minute pour que les locaux égalisent par l'intermédiaire de N'Chobi (2-2) et même faire mieux, prendre l'avantage, sur un nouveau but signé Bassin pour offrir les trois points de la victoire.

Les joueurs de David Giguel prennent donc la deuxième place du classement avant de se rendre à Vannes le samedi 24 aout 2019.

Au terme d'une partie au scénario incroyable, la rage de vaincre des Rouennais permet au FCR d'enchaîner un second succès consécutif ! 🔴⚪️



👉 https://t.co/3QMMIkLqx7#TeamFCR #Rouen #Normandie pic.twitter.com/QatxWqxtFP — FC Rouen Officiel (@FCRouen) August 17, 2019

La fiche.

Affluence : 1 415 spectateurs

Buteurs pour le FC Rouen : Adama Sidibé (7′), Kader N'Chobi (65′), Clément Bassin (77′) ; pour les Gobelins : Keba Da Silva (41′), Antonio Cartaxo (46′)

Avertissement pour Rouen : Sanson (49′), Sahloune (60′), ; pour les Gobelins : Paye (45′), Moreira (81′)

FC Rouen 1899 : Drais, Ouadah, Sanson, Burel (cap.), Bassin, Benzia, Barthélémy puis Sainte-Luce (45′), Sahloune puis Fataki (69′), Dembi, Gabé puis N'Chobi (45′), Sidibé

Remplaçants : Diarra, Sainte-Luce, Berrezkami, N'Chobi, Fataki

Entraîneur : David Giguel

FC Gobelins : Mokando, Badeau, Dexet, Fofana, Cartaxo, Paye puis Keita (86′), Diallo puis Diarra (74′), Moreira (cap.), Bamba puis Do Sacramento (75′)

Remplaçants : Do Sacramento, N'Zeza, Keita, Diarra, Tounkara

Entraîneur : David Giguet