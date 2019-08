Calvados : trois plongeurs secourus au large de Luc-sur-Mer

Trois plongeurs, deux hommes et une femme, ont été secourus dimanche 18 août 2019, en début de soirée, au large de Luc-sur-Mer (Calvados). Tous les trois évoluaient sur l'épave d'un char de la dernière guerre.

Hélicoptère, SNSM et pompiers mobilisés

D'importants moyens ont été mobilisés pour leur venir en aide : l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, cinq unités nautiques de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer et des sapeurs pompiers. Un premier plongeur a été localisé vers 20h15, puis hélitreuillé, un peu plus d'une heure après l'engagement des moyens de sauvetage. Les deux derniers plongeurs ont ensuite été repérés à deux nautiques à l'ouest de leur position initiale, fatigués mais sains et saufs. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers.