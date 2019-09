Caen : ce qui attend les cinéphiles aux Rives de l'Orne

"C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité". L'inoubliable phrase lancée par Neil Armstrong va retentir, 50 ans après le premier pas sur la Lune, au Pathé des Rives de l'Orne à Caen (Calvados). Pour cette rentrée 2019, le cinéma propose en effet du 4 au 8 septembre six séances de Appolo 11, consacrée à la mission du même nom, en 1969. "Un magnifique documentaire avec des images d'archives inédites", souligne José Luis-Vinhas, directeur.

La 4DX à 8 euros

Pour davantage de sensation, on pourra profiter également du festival de la 4DX, du 4 au 10 septembre, avec la rediffusion de films de l'année pour 8 € par séance (2€ pour les abonnés) contre 17,10 € en plein tarif habituellement. Cette technologie associe le mouvements des sièges à des effets sensoriels comme "le vent, mon préféré" poursuit le directeur, mais aussi les la pluie, le brouillard, la neige ou même... les odeurs ! Le tout, évidemment, en parfaite synchronisation avec le film. On pourra ainsi (re)découvrir Aquaman, Mad Max Fury Road, Venom ou le dernier Avengers : Endgames.

Mylène Farmer en concert

Outre la programmation classique, le cinéma de dix salles propose également des soirées spéciales. Ainsi, on peut profiter des ballets du prestigieux Bolchoï en direct de Moscou, avec notamment les incontournables Casse-Noisette (15 décembre) et Lac des cygnes (23 février). Sur le même principe, sept représentations de l'opéra de New-York seront proposées cette année, dont Porgy and Bess de Gershwin (1er février) ou la Tosca de Puccini (11 avril). Côté théâtre, quatre spectacles de la Comédie française, et notamment les classiques de Molière, Les Fourberies de Scapin (12 janvier) et Le Malade imaginaire (14 mai). Enfin, pour les amateurs de musiques actuelles, il ne faudra pas manquer "trois concerts fabuleux" : Roger Waters le jeudi 3 octobre, Metallica et l'orchestre de San Francisco le 10 octobre, et la grande Mylène Farmer le 7 novembre.

