5e Rando-baie du Mont Saint Michel

Découvrrr la baie du Mont St Michel à travers des randonnées et développer un esprit chaleureux et festif, voilà ce que vous pourrez faire à la rando baie. Dès vendredi, RDV à Genêts pour profiter du village. Thème de l’édition 2012 : les milieux aquatiques de la Baie

Au programme :

- 33 randonnées à pied, à vélo, à VTT, en canoë, à cheval, en roller, pour personnes à mobilité réduite, en vélo couché…

- 1 village festif : animations pour enfants, des concerts, des expositions, vitrine du terroir et de l’artisanat, espace écrivains et peintre de la Baie…

- 1 soirée jazz (apéro jazz + concert du Baie Big Band)

- 1 grande soirée grillade-party / fest-noz (Les pieds aux Planchers, Noctambules, Sonerien Du)

Le samedi, rendez-vous à Roz sur Couesnon (Ille et Vilaine) ou à Genêts (Manche) pour un large choix d’itinéraires, sans oublier les randonnées contées du vendredi soir. Le dimanche, tous les chemins convergent vers le site du Bec d’Andaine à Genêts avec le Mont-Saint-Michel en toile de fond. Sur place, le Village Rando baie propose de nombreuses activités ludiques et festives pour petits et grands.

Réservations et infos sur www.rando-baie-mont-saint-michel.fr ou au 02.33.89.64.00.

Le programme complet est à télécharger à la fin de cet article.