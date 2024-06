Fécamp Caux Littoral. Un dimanche pour fêter la rando

C'est un nouvel événement sur Fécamp Caux Littoral, "L'Agglo fête la rando !". Cette journée sera organisée dimanche 23 juin de 10h à 17h30 au stade de foot de Colleville. L'objectif est de faire découvrir les circuits pédestres et les activités de plein air que l'on peut pratiquer sur l'agglomération. Des randonnées guidées, un village avec des stands informatifs et ludiques, de nombreuses animations autour de la nature, des jeux et de la musique seront au programme.

"L'Agglo fête la rando !"

Fécamp Caux Littoral veut mettre en avant sa nouvelle offre de randonnées à la suite de la finalisation de l'aménagement de 19 boucles fin 2023. Cela permet un tourisme vert sur lequel l'agglomération mise beaucoup.

Randonnées guidées

Lors de "L'Agglo fête la rando !", sept randonnées guidées thématiques seront proposées.

• "Le rallye des familles" : de 10h à 13h – 5km – Durée 2h – à partir de 6 ans

Balade ludique et jalonnée d'énigmes pour les familles, organisée par le service des sports du Département de la Seine-Maritime.

• "Zen" : de 10h à 12h30 – 5km – à partir de 14 ans

Marche placée sous le signe de la relaxation, en compagnie d'une sophrologue et d'une professeure de yoga.

• "Active" : de 10h15 à 12h45 ou de 14h15 à 16h45 – 10km – à partir de 12 ans

Pour se dépenser lors d'une randonnée sportive !

• "Le patrimoine de Colleville" : de 10h30 à 12h ou de 15h à 16h30 – 3km – tout public

Découverte de l'histoire de Colleville, avec les explications d'un guide agréé.

• "Nature" : de 14h à 17h – 9km – à partir de 8 ans

Pour tout savoir sur les oiseaux qui peuplent la vallée de Colleville et ses alentours lors d'une randonnée animée par le Groupe ornithologique normand.

• "En deux-roues jusqu'à Valmont !" : de 10h30 à 12h30 – 12km – à partir de 14 ans

Deux possibilités pour aller jusqu'à Valmont : à vélo, prêté par Coffee Bike pour une balade guidée par "Les pépites d'Anne" ou à trottinette électrique, mise à disposition gracieuse par Trott n'ride.

• "Circuit n° 5 – Le Torp"

Au départ de la mairie de Colleville, le circuit pourra être parcouru en autonomie (durée de 2h et distance de 8 km).

Village d'animations

Autour de la salle des fêtes et du stade de foot, un village d'animations avec des stands informatifs et ludiques ainsi que des jeux de plein air seront installés. Il sera possible de se restaurer grâce à un espace pique-nique, la présence de deux food trucks et la vente de produits locaux.

Le tout sera animé musicalement avec les Brailleurs de tubes populaires, les BTP. Ils seront présents de 12h30 à 15h30 pour animer la pause déjeuner.