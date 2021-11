Cherbourg. Ces familles du Cotentin tentent de réduire leur consommation... et ça marche !

Depuis le début de l'année 2019, six foyers du Cotentin participent au défi Familles à énergie positive, coordonné par la communauté d'agglomération, pour réduire leur consommation d'énergie. L'objectif de base, au niveau national : baisser de 8 % sa consommation en eau, électricité, et chauffage. A Cherbourg (Manche), les participants ont fait encore mieux : 23 % d'économie d'eau et 14 % d'énergie en moyenne par rapport à l'année précédente, selon Julien Frémond, de la coopérative des 7 vents, qui accompagne les participants dans cette transition. Sur l'édition 2014-2015, les participants au niveau national auraient économisé en moyenne 200€ selon le site internet du projet.

Quels conseils pour réduire sa consommation ?

La coopérative les 7 vents, basée à Coutances, accompagne les familles qui se lancent dans l'aventure avec plus de 100 conseils pratiques à appliquer pour réduire sa consommation en énergie. Éteindre sa box la nuit, le voyant veille de la télévision dès qu'on ne la regarde plus (soit une économie annuelle d'une vingtaine d'euros), réduire la température du chauffe-eau électrique à 55 degrés… Autant de nouvelles habitudes faciles à mettre en place. Écoutez Julien Frémond, chargé de communication des 7 Vents :

Julien Frémond, de la coopérative des 7 vents, basée à Coutances (Manche). Impossible de lire le son.

Le défi Familles à énergie positive est ouvert à de nouveaux participants pour la saison prochaine à Cherbourg (à partir de novembre 2019) et dans d'autres villes normandes. Écologique et économique, cette initiative est aussi gratuite.

