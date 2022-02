Fête de la musique : le programme dans la Manche

A Saint-Lô, la fête de la musique aura lieu le vendredi 22 juin, avec en point d'rgue, l'événement que vous attendez tous, le Tendance Live Show, à partir de 19h à la plage verte.

Dans le reste du départemet, voici le programme qui vous attend :

CHERBOURG

Voici les groupes que vous pourrez retrouver dès 18h dans le centre vile de Cherbourg :

Duo de Normandie (Nadège Queuniet, chant, accordéon diatonique, et Thierry Heroux, chant, violon traditionnel),proposé par la section musique de la bibliothèque Jacques-Prévert, autour des chansons et airs traditionnels de Normandie Place de Gaulle, à côté du Bibliobus, de 10h à 12.

Blackub (rock electro) Place centrale, à partir de 18h

GOAddict (electro swing, minimal, progressive psytrance) Parvis entre la basilique Sainte-Trinité et le collège Charcot, de 18h à 19h30 puis de 22h à 2h

Groupe Electro (Drum and Bass) Skate Park – Plage Verte

Atelier du Rythme Drumstudio, deux formations musicales en alternance : Swing jazz trio (jazz et latin jazz) et Original Country Band (rockabilly, country music et instrumentaux des années 50/60) Rue Tour Carrée, devant l’Atelier Drumstudio, de 20h à 23h

No More Illusions (post-metalcore) et Roots of rising (metalcore) (un DJ en fin de soirée) Passage Digard, devant le bar Le Tempo, de 18h à 23h

Crinoïde (rock progressif) Place de la République, devant le restaurant Le Taï Pan, à partir de 21h

Gaviota (chorale contemporaine) Hall du Centre hospitalier public du Cotentin à 17h15 Cour Marie, de 20h15 à 21h15 et de 21h45 à 22h45

Atlantis (variétés françaises et étrangères) Rue de l’Ancien Quai, devant le bar Chez Marco, de 20h30 à 1h

Frequency Shifter (electro house) Rue Gambetta, devant Moda Riva, à partir de 20h

Association des Amis de l’Orgue de la Trinité (orgue classique, musique française des XIXe et XXe siècles) Eglise de la Trinité, de 20h à 22h

Les Couacs (chanson française burlesque) Rue Louis XVI, devant le bar Le Petit Parapluie, de 20h à 23h;

3 R Sound System - General Sisco (diffusion reggae, dub, ragga, jungle) Place de la Révolution, 18h

Centre de danse Damien et Johanna (démonstrations de danses) Salle des fêtes

Les Men In Black (quatre jeunes prêtres de la Manche apportent une présence spirituelle à la fête de la musique en chantant de la pop) 22 rue Tour Carrée, de 22h à minuit

Chorale Harmonia Chant Choral Marches de la Poste Place Alfred Rossel à Octeville 21h – 21h30;

COUTANCES

Sur la grande scène, esplanade du théâtre, se succéderont, à partir de 17h :

- Deux orchestres d’enfants,

- Les mélodies de Olifan,

- L’Orchestre d’harmonie de Courtances

- "Les encombrants".

Sur la scène "Jeune", dans la cour de l’ex école Germain, à partir de 18h30 :

- Différents groupe de jeunes issus de la salle de répétition.

- A 22h15, The Goggs, groupe vainqueur du Tremplin Musical 2012, clôturera cette fête sur cette scène. A cet endroit, la restauration sera possible.

A la chapelle du Centre d’accueil diocésain à partir de 19h :

Le chant choral sera à l’honneur, avec cinq chorales qui vont se succéder .

L’école de musique aux caves des Unelles, à partir de 18h30 :

- La projection d’un documentaire aux Unelles

- Quatre contes en musique au théâtre

Et pleins d'autres découvertes dans les bars Coutançais complètent ce programme festif et diversifié.

AVRANCHES

Voici notre sélection pour ce jeudi 21 juin :

- Le Royal : du jazz en extérieur pendant l'apéro puis deux DJ mixeront en 2e partie de soirée.

- Le Baray'o : Hot Road 56, The Fusspot et les Pachiderme Music System.

- Le Libertie's : Amnezia, Fake Lips et Threatones

- Le N° 1 : soirée accordéon

- Sur la place St-Gervais : Catherine Achouri donne un récital de chansons françaises.

A noter également, à partir de 18h, des élèves de l'école intercommunale de musique se produiront sur la place de la mairie (saxophones, cuivres, orgue, batterie, etc...).

GRANVILLE

Théâtre Marin à 19h : interprétation de chansons françaises par les élèves de l'Atelier Luce Dauthier, accompagnés au piano par Stéphane Dumont.

Salle de l'Archipel à 20h : L'Echo du Roc, chorale populaire à 4 voix mixtes ouverte

Cours Jonville :

- 20h : Danses traditionnelles des pays de l'Europe de l'Est avec l'association la Chaîne d'or

- 21h : The Shellys