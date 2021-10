Caen. 1er Mai: mobilisation en demi teinte en Normandie

Une vingtaine de rassemblements étaient annoncés en Normandie par les syndicats à l'occasion de la fête du travail. Ce 1er mai d'entre deux tours n'aura pas été synonyme de mobilisation exceptionnelle comme celle à laquelle nous avions assisté en 2002 avant le second tour de l'élection présidentielle entre Jacques Chirac et Jean Marie Le Pen. Si le duel Le Pen/Macron occupé bel et bien les esprits, l'ambiance générale était loin d'être la même ce lundi.

À peine plus de 5000 manifestants en Normandie

Le rassemblement de Rouen a dépassé les 1500 participants (chiffres Police). Ceux du Havre (2000) et de Caen (1200) ont eux aussi dépassé cette barre symbolique du millier de manifestants, si l'on en croit les organisateurs. Mais si l'on se fie aux chiffres de la Police alors même ces deux manifestations ont eu beaucoup de mal à atteindre ce seuil. Selon les autorités il y avait à peine 1000 personnes à Caen et 800 au Havre.

Un peu plus de 1000 dans la Manche

Pour le reste des rassemblements, c'est plus que mitigé avec seulement 600 personnes à Cherbourg, 250 à Granville et Dieppe et une centaine ou moins à Argentan, Saint Lô, Coutances, Avranches, Vire, Bayeux, Fécamp et Lisieux...

Des policiers manifestent leur défiance vis-à-vis des syndicats

