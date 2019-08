Peinture "anti-pipi" à Caen : c'est fini !

En mars 2018, la ville de Caen mettait en place un dispositif assez original : une peinture "anti-pipi" sur les murs. Si une personne voulait se soulager sur les façades, entre la rue Ecuyère et le port - secteurs bien connus pour leur vie nocturne - son urine lui était renvoyée sur les pieds !

La pierre de Caen ne respire pas

Cette peinture hydrofuge était à l'essai, mais le test, réalisé sur 40 m2, ne s'est pas révélé concluant. "Nous n'avons pas généralisé le dispositif puisqu'en centre-ville il y a principalement de la pierre de Caen et que, sur ce support, cela ne marche pas. La pierre ne peut pas respirer et à la suite de ça elle jaunit", indique Aristide Olivier, adjoint au maire chargé de la jeunesse, des sports, de la vie étudiante et de la prévention de la délinquance. D'autres supports ont été testés, comme le béton, qui "fonctionne plutôt bien mais qui n'est pas présent dans le centre-ville" et aussi le bois, qui subit le même problème que la traditionnelle pierre de Caen, puisqu'il ne peut pas respirer.

"Ça a surpris les gens"

Ainsi, même si le dispositif n'a pas fonctionné pour des raisons techniques, "ça a surpris les gens. Seulement, nous n'avons pas pu réellement analyser l'impact puisque la peinture a été installée sur un endroit limité." La ville continue de prendre des mesures pour lutter contre ces incivilités surtout en soirée. "L'ensemble des sanitaires publics est en rénovation et de nouveaux sanitaires devraient être installés en ville."

