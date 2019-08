Fécamp : une souscription pour sauver la chapelle

Les associations des Terre-Neuvas, des Amis de l'Abbatiale et des Amis du Vieux Fécamp et Pays de Caux, ainsi que la mairie de Fécamp (Seine-Maritime) ont officiellement lancé une souscription pour restaurer la chapelle Notre Dame de Salut. Ce lieu emblématique surplombe le port de Fécamp. Elle est un repère pour les pêcheurs. Sa construction remonterait au XIe siècle.

Élan de solidarité

Des travaux estimés à plus d'un million d'euros sont nécessaires pour réparer la toiture, la charpente et consolider les murs. Le temps et la tempête de janvier 2018 ont fait beaucoup de dégâts sur l'édifice. Pour la municipalité, " malgré l'implication de tous, pouvoirs publics, privés et associatifs, un élan de solidarité doit émerger ".

