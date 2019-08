Votre horoscope signe par signe du mercredi 14 août

Bélier

Vous aurez soin de donner des perspectives d'avenir à vos activités quel qu'en soient leur nature. Les idées ne manquent pas. Les moyens sont restreints certes, toutefois la chance vous sourit.

Taureau

Vous ferez en sorte de ne pas blesser l'autre. Rien d'outrancier, juste une attitude ou une façon de vivre qui vous interpelle dans votre cadre de travail. On n'est pas tous fait du même bois.

Gémeaux

Une petite révolution pour votre regard. Un flash, un coup de foudre. Vous serez fier de votre journée. Pleine de contrastes.

Cancer

On vous reproche parfois avec le sourire en coin d'être " méga has been ". Heureusement que la mode est un éternel recommencement.

Lion

Vous avez besoin de la splendeur des couleurs. On parle de chromothérapie. Pourquoi pas ; en tout cas, vous revisiterez votre décoration.

Vierge

Vous vous sentirez à l'aise, tout ira bien. La vie est plutôt agréable. les astres vous ménagent quelques espaces paisibles.

Balance

Très attaché aux traditions vous aurez à cœur d'être gardien pour les générations futures des racines familiales dont vous vous sentez le dépositaire.

Scorpion

Votre indépendance semble gêner. C'est comme si elle nuisait à la stabilité des autres. Pensez que loin d'être naïf, vous êtes envié puisque beaucoup aimeraient être à votre place.

Sagittaire

Vous rêvez de rénovation et d'extension. L'architecture vous titille, vous aimeriez tant une refonte d'envergure, luminosité et transparence. Les gouts changent.

Capricorne

Un peu boulimique. A plusieurs reprises vous ressentirez quelques petits creux. Attention à votre ligne, évitez de succomber trop souvent à la tentation.

Verseau

Évitez les oiseaux de mauvais augure qui vous prédisent tous les crashs possibles pour mieux vous posséder. Vivez l'instant présent et l'authenticité raffinée.

Poissons

Vous êtes totalement loyal, vous savez servir les décisions longuement réfléchies et ce que vous considérez comme de grandes causes. Il faut parfois une bonne dose de courage.