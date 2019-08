Il n'y a pas de vacances d'été pour le don de sang en Normandie

Alors que les vacances estivales battent leur plein, les besoins en don de sang restent aussi importants que d'habitude à travers la Normandie. "On espère récolter tous les jours au moins 500 poches de sang pour être autonome sur la région", rappelle Valérie Carbonaro, médecin de prélèvement à l'Établissement français du sang.

Rencontrer le public

Le camion de collecte mobile s'est ainsi installé le temps d'une après-midi, jeudi 8 août 2019, sur le parvis du Kindarena à Rouen (Seine-Maritime). L'occasion d'aller à la rencontre du public et des touristes pour rendre le don de sang plus accessible.

C'est le cas de Manon et Chloé, deux sœurs venues de Barentin pour effectuer leur premier don de sang. "J'ai appris que dans les hôpitaux, ils manquaient beaucoup de sang et je me dis que si c'est quelqu'un de ma famille qui manque de sang et bien c'est mieux, je me mets à la place des autres", explique Manon avant de rentrer dans le camion.

Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser au moins 50 kg. Les hommes peuvent donner jusqu'à six fois par an. Quatre fois pour les femmes. Pour connaître les lieux où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang.

