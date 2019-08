Décès de Sheldon Bare, un vétéran de la Pointe du Hoc

Alors que l'on commémore les 75 ans du Débarquement en Normandie, les hommes qui y ont participé sont de moins en moins nombreux. Sheldon Bare, qui avait participé à l'assaut des troupes américaines sur la Pointe du Hoc (Calvados) le 6 juin 1944, s'est éteint samedi 3 août 2019 à l'âge de 96 ans.

Membre du 2e bataillon de rangers US, il avait été blessé à l'épaule par les forces allemandes, durant le Débarquement. Il a, pour ses actes de bravoures, reçu deux "Purple Heart", une médaille militaire décernée au nom du président des États-Unis.

Il résidait dans l'état de Pennsylvanie où il avait encore été honoré en juin dernier à l'occasion du D-Day.

