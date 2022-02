Un surf et une pagaie, c'est le stand up paddle

Qu'ils soient chasseurs de record venus d'un peu partout en France ou locaux tout juste initiés à la pratique, tous s'adonnaient à un sport "en train d'exploser" selon l'organisateur de la course, Patrick Fabre.

Un sport accessible à tous

Le stand up paddle a accompagné le développement du surf il y a plus d'un siècle à Hawai. Aujourd'hui, il gagne du terrain et dispose d'une course bas-normande déjà réputée. "C'est une course homologuée par la Fédération française de surf. C'est un véritable événement sportif auquel participent des gens qui viennent pour le plaisir. Il y a une attente au niveau régional et le site se prête bien", décrit Patrick Fabre.

Le stand up paddle dispose d'atouts variés. "Ce sport est accessible à tous, tellement qu'on pourra le comparer sur l'eau à ce que la course à pied est sur la route. Il peut se pratiquer quasiment partout : mer, rivière, lac, canal... Tous les niveaux de difficulté sont possibles, de la petite balade sur le lac aux 40 km en pleine mer autour d'une île. C'est un sport écologique. C'est un sport qui fait travailler tous les muscles, même quand il est pratiqué doucement. Si vous faites une heure de paddle, vous faites une heure de gainage. En vous promenant, vous allez faire une heure de sport magnifique."

Pleins de projets en développement

Gaëtan Séné, lui, ne s'est pas promené sur le canal Caen-la-Mer pour rejoindre Ouistreham. Dans des conditions climatiques parfaites (22 degrés, vent arrière), le champion d'Europe a bouclé les 14,6 km de la Normandie Trans-Paddle en 1h14'35". Il a battu le premier temps de référence établi en octobre 2011, lors du "coup d'essai" de l'épreuve, de six minutes.

L'événement démarre sur de bonnes bases et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. De nouveaux projets sont dans les cartons en vue de la prochaine édition. "On développera cet événement avec d'autres sports liés à la pagaie, comme le canoë, le kayak, la pirogue hawaïenne, les dragon boats, etc., expose Patrick Fabre. Ce sera un rendez-vous de toutes les embarcations à pagaie."