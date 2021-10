Déjà révolutionnée l'année précédente par l'apparition d'un village d'animations, la Normandie Transpaddle prendra encore plus d'ampleur pour l'édition 2017 qui en plus de Caen (Calvados) les 3 et 4 juin 2017, comptera une nouvelle étape à Trouville, les 7 et 8 octobre 2017. Conscients du potentiel qu'offre le territoire normand pour développer des compétitions de paddle, les organisateurs veulent faire de la Normandie Transpaddle une compétition phare. "On veut que partout en France, les gens disent "ils ont une compétition de paddle en Normandie, ça envoie" !", explique Julien Goasguen, le chef de l'organisation.

Parcours initiatique

Pour l'instant, le succès est au rendez-vous. En plus du niveau de compétition proposé, l'accent est mis sur l'initiation au paddle dans le village, discipline facilement accessible. Au programme de ce week-end chargé, une course sur les 13 kilomètres reliant Caen à Ouistreham via le canal, à tester seul ou par équipe, ainsi que la nouvelle Sup'Vivor qui verra des équipes de quatre s'affronter sur une courte distance avant que l'équipe arrivée première ne se sépare pour ne laisser qu'un gagnant. Avec 200 participants attendus cette année, dont 100 déjà inscrits, la Transpaddle marque petit à petit son territoire. L'épreuve est également ouverte aux mineurs.

Pratique. Inscriptions sur www.weezevent.com/normandie-transpaddle-caen

