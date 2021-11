La Normandie Transpaddle, aura lieu samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 sur le canal de Caen (Calvados). Déjà révolutionné l'an dernier par l'apparition d'un village d'animations, l'événement verra une nouvelle épreuve samedi à 14h : la Sup'Vivor. Ce challenge voit deux équipes de quatre (tous sur la même planche) s'affronter dans des courses sur un kilomètre, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Les quatre équipiers s'affrontent alors sur des planches individuelles.

Un record de participation

La course phare de la Normandie Transpaddle, c'est bien évidemment la course longue distance de plus de 13km, qui débutera à 8h le dimanche. 200 personnes se sont inscrites en individuel et 15 équipes de 3 en relais, ce qui constitue déjà une édition de tous les records.

Encore une incertitude concernant le sens du parcours

"Le canal qui relie Caen à la mer est un terrain de jeu unique pour le Stand Up Paddle, sans grand virage mais surtout bordé d'un bout à l'autre par des berges qui rendent ce terrain de jeu accessible au plus grand nombre", se réjouit Julien Goasguen, l'organisateur. Seule incertitude qui subsiste, le parcours : théoriquement la course a lieu du bassin Saint-Pierre de Caen à Ouistreham, mais le trajet peut très bien être inversé en fonction du vent.

