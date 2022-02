24h du Mans : le Caennais Pierre Ragues au pied du podium

Avec 351 tours parcourus par sa voiture, soit un de moins que la précédente, le pilote caennais de l'écurie G-Drive by Signatech-Nissan a manqué de peu l'objectif initialement affiché. Il termine néanmoins à une jolie dixième place au classement général.

"D’un certain côté, c’est évidemment très décevant d’avoir manqué de si peu le podium en LMP2, mais d’un autre côté je pense que nous pouvons être fiers et satisfaits de nos performances, de notre rythme, de notre fiabilité et de notre travail d’équipe lors de ces 24 heures du Mans. Se classer dans le Top 10 au général constitue une grande réussite. De mon point de vue, la course s’est déroulée de façon fluide, sans encombre, et je suis satisfait de mes relais", confie le Normand.

Cette performance traduit une montée en puissance qui devra être confirmée aux 6 heures de Silverstone le 26 août.