Rouen. Foot : le FC Rouen remporte un nouveau match de préparation face à Caen

Nouvelle victoire pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui se sont imposés sur le terrain de l'AG Caen (Calvados). Score final 1-0, mercredi 31 juillet 2019.

Prochain match samedi

Un seul et unique but qui sera intervenu à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Nicolas Barthélémy obligé de s'y reprendre à deux fois pour tromper la vigilance du portier caennais et offrir la victoire à son équipe.

Ultime match de préparation samedi 3 août 2019, les Diables Rouges rencontreront l'équipe réserve du RC Lens.

A LIRE AUSSI.

Football : le FC Rouen surpris par Alençon

Football : le FC Rouen s'impose et se rapproche de la montée