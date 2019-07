Hyperandrogénie: le règlement de nouveau appliqué, Semenya absente aux Mondiaux de Doha

Tendance Ouest a écrit :

Seine-Maritime : 190 km/h au lieu de 80 dans le pays de Bray

Un quinquagénaire a été interpellé, durant le week-end du samedi 27 juillet 2019, sur la D915 entre Gournay-en-Bray et Forges-les-Eaux (Seine-Maritime). L'homme a été contrôlé à 190 km/h (retenu 180 km/h) au lieu de 80 km/h. Son permis de conduire a été retenu pour 72h en attendant la décision de suspension administrative de la préfecture. L'homme a perdu six points sur son permis de conduire. Il risque jusqu'à 3 ans de suspension et 1500€ d'amende ainsi que la confiscation du véhicule.

