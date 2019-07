Le Plan d'urbanisme de l'agglo de Fécamp à la consultation

Lancé en juillet 2017, le Plan local d'urbanisme valant Plan de déplacements urbains et programme local de l'habitat (PLUI-HD) de Fécamp Caux Littoral Agglo (Seine-Maritime) avait été arrêté le 28 mars 2019 par le conseil communautaire. L'avis des 33 communes qui composent l'agglomération avait notamment été demandé.

25 communes ont émis un avis favorable assorti ou non d'observations et de remarques. Sept communes ne se sont pas prononcées dans le délai légal, entraînant un avis favorable tacite (l'une de ces communes a formulé des remarques dans une délibération mais n'a pas émis d'avis favorable ou défavorable). Une commune, Elétot, a émis un avis défavorable assorti d'observation.

Elétot : terrain de sport, écoquartier et littoral

C'est le conseil municipal d'Elétot du 4 juillet 2019 qui a émis cet avis défavorable. La commune demande à l'agglomération de revoir le plan de zonage au niveau du terrain de sport à classer en zone US (zone urbaine à vocation d'activités et d'équipements), de modifier les règles qu'elle juge incompatibles avec la construction d'un écoquartier et d'homogénéiser les règles de construction à toutes les communes littorales au niveau de l'EPR (Espaces proches du rivage).

Mardi 30 juillet 2019, le conseil communautaire de Fécamp Caux Littoral Agglo devrait acter un second arrêt du PLUI-HD qui est de toute façon déjà à l'arrêt. Comme cela avait déjà été envisagé, les élus devraient soumettre le projet à enquête publique. Cette dernière devrait débuter dans les prochaines semaines.

