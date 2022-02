Caen : 5502 naissances en 2010

Au 31 décembre à 16h, 5 502 naissances ont été déclarés à Caen. Un chiffre de naissance en hausse d'une centaine de bébés par rapport à 2009. Fin novembre, on dénombrait 1 415 enfants nés à Caen et 3 565 enfants venus de l'extérieur de la ville.



Le premier bébé de l'année 2011 est quant à lui né à Vire à minuit 18. Elle se prénomme Louise, mesurait à sa naissance 46 centimètres et pesait 2 kilos 440.



