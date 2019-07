Canicule : des records de température attendus en Normandie

Avec 20 départements en vigilance canicule rouge, dont l'Eure et la Seine Maritime, la France va connaître jeudi 25 juillet 2019 le pic d'intensité de la vague de chaleur. Les températures attendues sont impressionnantes : 40°c à 42°c pour Rouen et Évreux.

La vigilance rouge signale un danger pour la santé pour tous, suivez les recommandations au mieux et pensez à prendre des nouvelles de vos proches régulièrement.

L'Orne et la Seine-maritime sont en vigilance rouge. - Meteo France

• Lire aussi. Des glaces pour affronter la canicule

• Lire aussi. Canicule : Rouen sur mer et les crèches ferment leurs portes jeudi



Le Calvados et l'Orne sont légèrement moins touchés mais tout de même en vigilance canicule orange : 39°c sont attendus à Caen et à Alençon. La Manche, en vigilance jaune, oscillera entre 33°c à Cherbourg et 36°c dans les terres, comme à Saint-Lô.

• Lire aussi. Canicule : la SNCF déconseille de voyager et rembourse les billets



Des températures hors normes dans le nord de la France - Youtube - Meteo France

Que faire en cas de fortes chaleurs ou de canicule ? - Sophie RAMIS [AFP]

A LIRE AUSSI.

Canicule : la Seine-Maritime et l'Eure passent en vigilance rouge

Attention danger ! Le mercure flirte avec les 40°C presque partout France