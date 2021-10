Hors Normandie. Canicule : la SNCF déconseille de voyager et rembourse les billets

La canicule bat son plein et les prévisions pour le jeudi 25 juillet 2019 montent au-delà des 40°c dans de nombreux endroits. 20 départements sont en vigilance rouge au soir du mercredi 24 juillet 2019.

Dans un communiqué, la SNCF invite donc ses clients à reporter ou annuler leurs déplacements prévus vers et/ou depuis les départements concernés. L'échange et le remboursement des billets sont gratuits et sans frais, pour tous les TGV et Intercités circulant du mardi 23 au jeudi 25 juillet 2019. Les remboursements s'effectuent jusqu'au lundi 29 juillet inclus, les échanges doivent être faits avant l'horaire de départ du train initial.

Des mesures seront prises pour assurer au maximum la sécurité des usagers qui ne peuvent annuler ou reporter leur voyage : distribution d'eau, rythme des tournées de surveillance renforcé, équipes prépositionnées en cas de problème technique, notamment.

La SNCF recommande également à chacun d'être attentif à ses voisins usagers pour aider à prévenir les coups de chaud.

