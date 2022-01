Large victoire de Guénhaël Huet dans sa villle

Guénhaël Huet triomphe dans sa ville en empochant 1 802 voix contre 1 194 obtenus par Gérard Sauré, son rival du Parti radical de gauche. Ce duel classique, gauche-droite, s'est déroulé avec un taux de participation (55,87 %) plus faible qu'au premier tour (58,53 %). Moins de votants mais également plus de bulletins blancs et nuls dans les urnes avranchinaises.

Guénhaël Huet s'est déclaré "très satisfait" de ses résultats à Avranches, "d'autant que ces élections sont intervenues après des présidentielles." L'effet d'entraînement n'a pas pris à Avranches, même si le député note que "la gauche gagne des voix".

Bénéficiant d'une avance confortable, Guénhaël Huet a indiqué qu'il aura une responsabilité particulière vis-à-vis de ses électeurs. "La grande confiance qui m'a été donnée doit être respectée."