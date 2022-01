Le Best-of de Thierry Roland

Dans ce best-of de la carrière de Thierry Roland, vous pourrez retrouver le Bulgarie-France de 1976 avec le "Monsieur Foote, vous êtes un sa..." suivi des buts de Michel Platini face aux Pays-Bas (1981) puis face au Danemark (Euro 1984) sans omettre le France-RFA du Mondial 82 et le but de Trésor.

Dans la foulée, vous pourrez revivre le but de Boli avec l'OM en finale de la Ligue des Champions 1993 et le "il fallait en avoir..." de Thierry Roland. Impossible d'oublier le cultisime laïus "on peut mourrir tranquille" au coup de sifflet final de la Coupe du monde 1998 suivi du but en Or de David Trézéguet en finale de l'Euro 2000. Enfin, en 2002, le commentateur nous avait gratifié d'une "sortie" peu commune sur les joueurs de football coréens...