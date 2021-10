Condé-sur-Noireau. Amiante : non-lieu dans le dossier Ferodo-Valeo de Condé-sur-Noireau

23 ans de combat et il est loin d'être terminé. Le dossier de l'amiante, cette fibre invisible qui peut provoquer la mort et qui a touché plus d'une centaine de salariés de l'usine Ferodo-Valéo à Condé-sur-Noireau (Calvados), a connu un nouveau rebondissement jeudi 18 juillet 2019.

Jeudi 18 juillet 2019, les juges d'instruction parisiens ont ordonné un non-lieu général dans cette affaire. Cela concerne cinq ex-dirigeants de l'équipementier automobile qui étaient mis en examen pour "homicides et blessures involontaires".

Des salariés vont faire appel

Dans ce fiasco judiciaire, les juges précisent "qu'il n'est pas possible de déterminer a posteriori une date précise d'intoxication par les fibres d'amiante". De ce fait, il paraît impossible d'établir un lien de cause à effet entre la responsabilité des personnes dans l'exposition à l'amiante des salariés et le dommage causé.

Pour l'association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva), "les magistrats du pôle judiciaire de santé publique ont décidé d'enterrer l'ensemble des affaires de l'amiante". Ils accusent les juges de délivrer "un véritable permis de tuer, sans crainte de poursuite pénale".

Une vingtaine de salariés, qui auraient été exposés a l'amiante en fabriquant des plaquettes de frein entre 1952 et 2007, sont partie civile dans ce dossier. Leur avocat a déjà annoncé qu'ils vont faire appel. Une histoire sans fin, donc…

