Franky Zapata survolant la Manche : la préfecture maritime défavorable

On l'appelle "l'homme volant". Il avait fait sensation le dimanche 14 juillet 2019, lors de la fête nationale : Franky Zapata a survolé les Champs-Élysées sur son "flyboard". À un peu plus de dix mètres de haut, il était propulsé sur sa plateforme grâce à cinq mini-turboréacteurs. Cela lui permet d'atteindre une vitesse de 190 km/h.

Merci Monsieur Le Président c'est un honneur https://t.co/dlKsgpuAgM — Franky Zapata (@frankyzapata) 14 juillet 2019

• Lire aussi. L'Hoverboard : un rêve devenu réalité

• Lire aussi. Macron célèbre l'Europe de la défense au défilé du 14 juillet, suivi de quelques incidents



Une traversée maintenue mais jugée dangereuse

Le jeudi 25 juillet 2019, le champion du monde de jet-ski français veut renouveler l'expérience, cette fois au-dessus de la Manche. En revanche, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a émis un "avis défavorable" à ce projet, jugeant la zone trop dangereuse.

"C'est une zone extrêmement dangereuse : nous n'étions pas sûrs qu'il puisse passer au-dessus des porte-conteneurs et le détroit du Pas-de-Calais représente un quart du trafic mondial, avec des bateaux très grands et pas manœuvrant", indique la préfecture via l'AFP. "Nous lui avons demandé dans le courrier qu'au moment où il décide de traverser, il prévienne le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), pour qu'il puisse le suivre et réagir en cas de problème en mer."

• Lire aussi. 50% show, 50% participatif : le Gliss'Festival à Barneville-Carteret



Pour réussir son pari, Franky Zapata devra, pour la première fois, être ravitaillé en carburant en plein vol. Sa machine a une autonomie d'une dizaine de minutes seulement. Il souhaite réécrire l'exploit de Louis Blériot, 110 ans plus tard, jour pour jour, en traversant la Manche à son tour.

Louis Blériot est le premier Homme à traverser la Manche par la voie des airs, le 25 juillet 1909. 37 minutes lui furent à l'époque nécessaires pour rallier le hameau Les Baraques, près de Calais, à Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre.

A LIRE AUSSI.

La coopération militaire européenne à l'honneur au défilé du 14 juillet