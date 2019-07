Guyane : trois soldats meurent pendant une opération anti-orpaillage

Tendance Ouest a écrit :

Cherbourg-en-Cotentin veut redynamiser son centre-ville

À Cherbourg (Manche), un nouvel observatoire dynamique de l'offre commerciale a été lancé, mardi 16 juillet 2019. La ville de Cherbourg, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat comptent collecter des données sur l'activité des commerces du centre-ville (localisation, âge des propriétaires, statut, nombre de magasins vacants…). Ces informations seront actualisées en temps réel. L'objectif ? Redynamiser le centre-ville et veiller à préserver les petites enseignes. Un premier rapport devrait être rendu en décembre 2019.

