La maison d'arrêt de Caen en forte surpopulation

197%: c'est le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Caen (Calvados), indiqué début juillet 2019 dans une motion du barreau de Caen. Cela représente près du double de sa capacité. "Le quartier hommes de la Maison d'arrêt de Caen est actuellement surpeuplé, à savoir au 11 juin 2019, 432 détenus pour 222 places."

Le barreau tient à rappeler "qu'il est impossible qu'un tel taux d'occupation permette des conditions de détention respectant la dignité humaine" et que "la dégradation des conditions de détention porte gravement atteinte aux principes de notre État de droit et compromet les objectifs de réinsertion et de prévention de la récidive".

Une grande inquiétude

Face à ce phénomène de surpopulation carcérale, le barreau regrette "un manque de recours aux mesures d'aménagement de peine, permettant notamment d'éviter des incarcérations pour des courtes peines" et déplore "les mises à exécution de peines aménageables, nonobstant les appels interjetés par les justiciables".

Dans ce contexte, qui est loin d'être nouveau, les avocats font part de leur "inquiétude quant aux conséquences de cette surpopulation carcérale, tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire".

