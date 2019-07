Appel à candidature pour devenir lieutenant de louveterie dans l'Orne

Dans l'Orne, ils sont actuellement au nombre de sept… Afin de renforcer l'équipe et de procéder à un nouveau découpage des circonscriptions, Chantal Castelnot, Préfète de l'Orne, a lancé un appel à candidature vendredi 12 juillet 2019 pour le recrutement d'un lieutenant de louveterie. Il s'agit d'un mandat de 5 ans, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.

Agent assermenté, le lieutenant de louveterie porte l'insigne et l'uniforme : c'est un agent de l'État au service du préfet, des maires et des citoyens. Il doit être un médiateur indépendant et objectif, son but étant de concilier les activités humaines, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs, et la faune sauvage et son milieu. Régulation des nuisibles, observation des populations animales, organisation des battues administratives, conseil… ses missions peuvent être très variées. Il a également qualité pour constater les infractions à la police de la chasse et réprimer le braconnage.

Bien entendu, il faut être chasseur, et ce depuis au moins cinq années, pour postuler ! Une connaissance approfondie de la faune sauvage locale est également nécessaire.

Toutes les informations pour postuler sur orne.gouv.fr

