Ivoire, carapaces, peau de léopard... saisis à la foire des Andaines

Sur une brocante, vendre ou acheter des produits issus de certains animaux peut constituer un délit. Des exposants de la foire des Andaines, à Bagnoles de l'Orne (Orne), l'un des plus grands vides-greniers de l'ex-Basse Normandie, l'ont appris à leur dépends, samedi 18 mai 2019.

Pas de preuve d'origine légale

Dix inspecteurs de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont contrôlé les allées de la foire ornaise. Bilan : neuf stands verbalisés et douze objets saisis. Les inspecteurs ont notamment trouvé une tortue marine naturalisée, des carapaces de tortues terrestres, des spécimens d'oiseaux protégés naturalisés, des rostres de poisson-scie, une peau de léopard et des objets en ivoire. Tous ces spécimens étaient commercialisés sans document permettant d'apporter la preuve d'une origine légale.

Impressionnants, les rostres de poisson-scie... - ONCFS

Quand on ne peut pas prouver l'origine licite d'un objet que l'on souhaite vendre ou acquérir, on s'expose à des peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende.

A LIRE AUSSI.

La Chine va interdire le commerce d'ivoire d'ici fin 2017

Rien ne sert de courir, les tortues ont déjà choisi le riz impérial du Japon

Un calmar géant et un coelacanthe se font beaux pour l'expo "Océan"

Débuts euphorisants pour la marijuana récréative en Californie

Des remèdes à base de peau d'éléphants, nouvelle mode en Birmanie