Jean Dujardin donnera la réplique à Leonardo DiCaprio sous la direction de Martin Scorsese

Selon Variety, l'acteur français rejoint la distribution de The Wolf of Wall Street, le prochain film de Martin Scorsese, aux côtés de Leonardi DiCaprio, Jonah Hill et Kyle Chandler.

Tiré de la biographie de Jordan Belfort, publiée en France sous le titre Le Loup de Wall Street, le long métrage racontera la chute d'un courtier en bourse, devenu la pire caricature du trader, avant son arrestation par le FBI en 1998.

Dans ce film sur la finance, Jean Dujardin endossera le rôle de Jean-Jacques Handali, un banquier suisse impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent.

Le tournage de The Wolf of Wall Street aura lieu en août prochain, avec Jonah Hill (Le Stratège), Kyle Chandler (Super 8) et Leonardo DiCaprio qui collaborera pour la cinquième fois avec Martin Scorsese. Auteur émérite des séries Les Soprano et Boardwalk Empire, Terence Winter a signé le scénario, à partir des mémoires de Jordan Belfort.

Avant cela, Jean Dujardin finira le tournage de Mobius, un thriller également placé dans le monde de la haute finance. Le Français partage l'affiche avec l'Américain Tim Roth et la Belge Cécile de France.